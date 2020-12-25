المرور السعودي: لا يمكن إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة دون سداد المخالفات

أكد المرور السعودي، أنه لا يمكن إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة دون سداد المخالفات، حتى وإن كانت رخصته سارية المفعول، خاصة أن السداد شرط لإتمام هذا الإجراء.

وأوضح المرور، فيما يتعلق بتراكم المخالفات على مالك المركبة، أنه لا توجد طريقة لسدادها عن طريق التقسيط ولكن يمكن للشخص المستفيد سداد كل مخالفة بالرقم الخاص بها.

ولفت إلى أن قيمة رسوم بدل تالف أو بدل فاقد، تبلغ 100 ريال لجميع أنواع رخص القيادة “رخصة قيادة خاصة، رخصة قيادة عامة، رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، رخصة قيادة دراجة آلية، تصريح قيادة مؤقت”.