“الموارد البشرية”: فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية 1441-1442 هـ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية للعام 1441-1442 من تاريخ 1442/5/12هـ الموافق 27-12-2020م وحتى 1442/5/21هـ الموافق 5-1-2021 م من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأوضحت الوزارة، لجميع المستفيدين الذين تم تسجليهم للفصل الأول والراغبين بالتسجيل للفصل الثاني، عددًا من شروط القبول في مراكز الرعاية النهارية، وهي كما يلي:

– أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، ويمكن للمعاق من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة.

– خلو الشخص ذو الاعاقة من الأمراض السارية أو المعدية.

– أن تكون درجة الذكاء الشخص ذو الاعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل.

– أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة.

– ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في معرفة بقية الشروط وآلية العمل زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.