نايف البراق أستاذا للغويات التطبيقية بجامعة الطائف

رُقِّيَ الدكتور نايف بن سعد البراق، إلى درجة أستاذ في تخصص اللغويات التطبيقية بقسم اللغات الأجنبية بكلية الآداب- جامعة الطائف.

“البراق” خريج جامعة الطائف، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة كوينز لاند بإستراليا، شغل العديد من المناصب، فعين رئيسًا لقسم اللغات الأجنبية، ثم عميدًا لكلية الآداب جامعة الطائف، وهو حاصل على جائزة الخريج المتميز في الإدارة التعليمية واللغويات التطبيقية من الحكومة الأسترالية، وله ما يربو على ثلاثين كتابًا وبحثًا علميًا محكمًا في مجالات الكتابة وتحليل الخطاب واللغة والتقنية وتعليم اللغات للناطقين بغيرها بالإضافة إلى تطوير الأداء الأكاديمي.