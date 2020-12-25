آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في إندونيسيا تتجاوز حاجز الـ700 ألف

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت إندونيسيا، اليوم، الجمعة 25 ديسمبر، 7259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جعلت البلاد تكسر حاجز السبعمائة ألف إصابة بالفيروس التاجي.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في إندونيسيا إلى 700 ألف و97 حالة إصابة، من بينها 20 ألفًا و847 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 3% تقريبًا.

وكسرت إندونيسيا، حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا في 23 نوفمبر، فيما تجاوزت الستمائة ألف إصابة في 11 ديسمبر الجاري.