استمرار تلقي التطعیم في مركز اللقاح بمطار جدة.. و84 غرفة جديدة (فیدیو)

تتواصل عملیات التطعیم في مركز اللقاح المقام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، حیث توافد المواطنون والمقیمون لتلقي اللقاح ضمن الفئة المحددة.

وأوضح مقطع فیديو بثته “الإخبارية” تجھیز وزارة الصحة للمركز بما يقارب من 83 غرفة لتلقي اللقاح كمرحلة أولى، وتحديدا في الصالة الجنوبیة للمطار.

وتسعى الوزارة لتنفیذ المراحل التالیة في المركز، والتي تشمل تجھیز 500 غرفة أخرى في المرحلة الثالثة، بغرض استقبال 30 ألف مستفید. كما تعمل حالیا على تجھیز مركز آخر للتطعیم في جدة، وتحديدا في أرض المعارض شمال المدينة، لیكون المركز الثاني ھناك.