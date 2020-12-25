قمة الجولة العاشرة غدا.. صراع خاص بين #الهلال المتصدر و#الاتحاد

يستضيف الهلال متصدر الدوري العام نادي الاتحاد في قمة الجولة العاشرة على ملعب الملك فهد الدولي.

وتعتبر مباريات الهلال مع الاتحاد من أهم المواجهات في المملكة لقوة التنافس بين الفريقين.

ويقابل الهلال ضيفه الاتحاد وهو في صدارة الدوري بواقع 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده الأهلي، وفيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس بنقاط 15.

وكان الفريقين تواجها في تاريخ الدوري للمحترفين 24 مباراة، تغلب فيها الهلال على الاتحاد 11 مرة وفيما كسب الأخير 7 مرات وحضر التعادل بينهما في 8 مناسبات.

فيما تقابلا على أرضية الملك فهد الدولي 8 مرات كان لكل منهم 3 انتصارات والتعادل في مرتين، وآخر مواجهة لهما على الملعب قد انتهت بالتعادل الإيجابي في عام 2018.

ويعتبر اللاعب البرازيلي تياقو نيفيز الذي لعب في الهلال هو هداف المواجهات حيث أحرز في مرمى الاتحاد 7 أهداف.