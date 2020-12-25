النمسا تبدأ الإغلاق الثالث بسبب كورونا

يبدأ غداً السبت الإغلاق الاقتصادي الثالث في النمسا بسبب تفشي وباء كورونا، ليستمر إغلاق العديد من المتاجر 3 أسابيع.

وتطبق السلطات قيوداً على الاتصال والخروج حتى منتصف يناير(كانون الثاني) المقبل على أقل تقدير، سعياً الحد من انتشار الفيروس.

وتوقفت الحياة العامة في النمسا من منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي إلى بداية الشهر الجاري، وانخفضت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ ذلك الحين بشكل كبير.