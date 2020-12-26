اليابان: إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أكدت اليابان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إن خمسة أشخاص دخلوا حجراً صحياً بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن رجلاً في الستينيات من عمره شعر بالتعب، بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

ووصل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحالياً، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد، ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً بعد الوصول.

وأكدت اليابان يوم أمس الجمعة تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وتمكنت اليابان حتى الآن من من تجنب انتشار واسع النطاق للفيروس كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات أكثر من 215000 إصابة معروفة وحوالي 3200 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.