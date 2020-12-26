“الخطأ ممنوع” في قمة آرسنال وتشيلسي بملعب الإمارات

يستضيف آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب “الإمارات”، في مواجهة “ديربي لندن”، التي تقام ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل آرسنال مواجهة الليلة وهو في موقف لا يحسد عليه، حيث يحتل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فقط من 14 مباراة، في حين يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ويعلم المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن عدم الفوز في لقاء اليوم، قد يطيح به من تدريب “الغانرز”، بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات فقط في المسابقة، بالإضافة إلى عدم فوزه في آخر 7 مباريات.

وخسر 5 مواجهات، وتعادل في إثنين، كما ودع منافسات كأس رابطة المحترفين من دور الثمانية، بالخسارة 1-4 أمام مانشستر سيتي.

أما فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، فيسعى الآخر لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل تضييق الخناق على ليفربول في صدارة جدول الترتيب، والعودة مرة أخرى للمربع الذهبي، بعد أن استعاد عافيته في الجولة السابقة بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثية، عقب الخسارة أمام فريقي إيفرتون وولفرهامبتون في الجولتين السابقتين.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحافي للقاء عن الألماني تيمو فيرنز: “أتحدث معه طيلة الوقت، ولا أرى أي إحباط منه، أعتقد بأنك كمهاجم دائماً ما ترغب بالتسجيل بشكل مستمر، وهذا ما قام به في مسيرته، الأمر الإيجابي هو أنه يحصل على الفرص في كل لقاء، ويقوم بإستعمال مهاراته للدخول في المنطقة، لذلك فإن الاهداف ستأتي”.

وعن تراجع آرسنال هذا الموسم قال: “لا أرغب بالحديث عن ذلك، هم فريق جيد بمدرب جيد، حققوا نتائج جيدة في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الموسم من الدوري غير منتظم للعديد من الأندية، لست مهتماً بمركزهم، ولكني مهتم بقيمة الفريق الذي أواجهه”.

واختتم: “التوقعات دائماً عالية عندما تدرب الفرق الكبيرة، وأنت دائماً تكون تحت مسؤولية عظيمة، ولا يمكنك التحكم في ذلك، ليس عليك سوى العمل يوم بعد يوم”.