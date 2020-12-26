عاجل… الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض

أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، اليوم السبت 26/12/2020 اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مدينة الرياض.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر في 18 ديسمبر الجاري قرارا جمهوريا قضى بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر 2019.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن إعلان الحكومة، إنفاذاً لاتفاق الرياض، يشكل بداية لمرحلة جديدة عنوانها التوافق وإنهاء التشظي والانقسام واستكمال مسار بنية المؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمضي قدما نحو انجاز هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

وقال د.معين عبد الملك : لدينا أوجه دعم كثيرة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي، والأمن الغذائي، كما أن هناك نقاش حاليا مع الأشقاء في المملكة حول دعم البنك المركزي وتوفير الوقود الخاص بالكهرباء، فهذه الأمور كانت معلقة ومرهونة بتشكيل الحكومة وبإصلاحات حقيقية.