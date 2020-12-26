ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 198.2 ريال

شهدت أسعار الذهب اليوم، السبت 26 ديسمبر 2020، ارتفاعا في السوق السعودي، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا بدعم هبوط الدولار وآمال التحفيز.

كما صعدت أسعار الذهب عالميا، مع تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت، إلى نحو 226.54 ريال (60.41 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بالمملكة، ليسجل 198.22 ريال (52.86 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 18 في السعودية خلال نحو 169.91 ريال (45.31 دولار).