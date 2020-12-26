ارتفاع أسعار النفط.. “برنت” عند51.37 دولارًا للبرميل وغرب تكساس بنحو 48.30 دولارًا

شهدت أسعار النفط اليوم، السبت، ارتفاعا ملحوظا ليسجل خام برنت نحو 51.37 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي إلى حوالي 48.30 دولارًا للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.