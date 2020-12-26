منها وقف الدراسة.. دراسة: سلالة كورونا الجديدة تتطلب إجراءات إضافية لاحتوائها

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن السلالة المتحورة معدية أكثر من السلالات الأخرى لكورونا بنسبة 56%، وستتطلب مزيدًا من الإجراءات الإضافية لاحتوائها.

ووجدت الدراسة التي أجراها مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أنه ما من دليل على كون السلالة الجديدة لكورونا أكثر فتكًا من السلالات الأخرى، وفقًا لشبكة سكاي نيوز العربية.

وقال نيكولاس ديفيز، الباحث الرئيس في الدراسة: «قد يكون من الضروري تسريع طرح اللقاح على نطاق واسع»، مضيفًا أن: «النتائج الأولية تشير إلى أن التطعيم السريع سيكون أمرًا مهما لأي بلد عليه التعامل مع هذه السلالة»، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يدرس العلماء سلوك فيروس كورونا في الاختبارات المعملية، لكنهم استخدموا نماذج حاسوبية للتنبؤ بشدة العامل الممرض، وفق ما ذكر موقع “بي جي آر”.

لكن وضع العلماء نماذج لما قد يحدث خلال الأشهر الستة المقبلة، وصنعوا نماذج باستخدام مستويات تقييد مختلفة، ليجدا أن الإصابات والحالات التي تتطلب الحصول على العناية المركزة والوفيات في عام 2021 بسبب السلالة المتحورة، قد تكون أعلى من تلك التي حدثت في عام 2020.

ونصح القائمون على الدراسة بإغلاق المدارس حتى فبراير، كون ذلك قد يمنح السلطات الصحية بعض الوقت، محذرين من أن رفع القيود سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإصابات.