خادم الحرمين يوجه دعوة لرئيس الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 بالرياض

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خادم الحرمين الشريفين تضمنت الدعوة للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني المقبل في الرياض.

وكلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح الحجرف بنقل الدعوات لقادة دول المجلس للمشاركة في القمة الخليجية.

وقال الحجرف في بيان اليوم السبت، إن “انعقاد القمة الواحد والأربعين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قاده دول المجلس حفظهم الله لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل”.

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويجتمع في دورة عادية كل عام.

والقمة الاعتيادية التي انعقدت في الرياض العام الماضي هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت 9 قمم في السعودية، بما فيها الدورة السابقة، و7 في الكويت، ومثلها في البحرين، و6 في الإمارات، ومثلها في قطر، و5 في سلطنة عمان.