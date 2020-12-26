الرئيس اليمني يؤكد استمرار مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي.. ويدعو الوزراء لتدقيق تصريحاتهم

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي : أريد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة ‎عدن وبشكل عاجل.

وأضاف الرئيس اليمني، خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة: لا أريد أن أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة يصدر تصريحا يضر بسمعة ‏الدولة لافتا أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات ‎اتفاق الرياض وخصوصا في الجانب العسكري والأمني.

وأوضح: سنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من ‎إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة.

وأكد ‏الرئيس اليمني: لا نريد صراعا بعد اليوم، وعدونا الحوثي، ولابد أن تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب

‏وأضاف أن المشروع الحوثي يشكل خطراً على جميع اليمنيين من صعدة وحتى المهرة.‏

وأوضح ‏الرئيس اليمني: أهم أولويات الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الاقتصاد ودعم العملة وبناء وتعزيز إيرادات الدولة

وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، اليوم السبت 26/12/2020 اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مدينة الرياض.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر في 18 ديسمبر الجاري قرارا جمهوريا قضى بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر 2019.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن إعلان الحكومة، إنفاذاً لاتفاق الرياض، يشكل بداية لمرحلة جديدة عنوانها التوافق وإنهاء التشظي والانقسام واستكمال مسار بنية المؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمضي قدما نحو انجاز هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

وقال د.معين عبد الملك : لدينا أوجه دعم كثيرة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي، والأمن الغذائي، كما أن هناك نقاش حاليا مع الأشقاء في المملكة حول دعم البنك المركزي وتوفير الوقود الخاص بالكهرباء، فهذه الأمور كانت معلقة ومرهونة بتشكيل الحكومة وبإصلاحات حقيقية.