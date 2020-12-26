الجيش الليبي يعلن عن تبادل للمحتجزين مع “الوفاق”

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إجراء عملية تبادل للمحتجزين مع قوات “الوفاق”، وسط ترحيب من البعثة الدولية التي دعت إلى تطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن عملية تبادل المحتجزين تمت في أجواء إيجابية، وهناك استعداد لعمليات تبادل أخرى.

وتمت عملية تبادل المحتجزين، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ووصف بيان صادر عن البعثة هذا التطور بـ”النجاح الكبير”.

وأكد المحجوب، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن الإرادة الوطنية موجودة داخل ليبيا لأجل المضي قدما في تنفيذ اتفاق جنيف الذي انبثق عن مؤتمر برلين، ورتب عددا من التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن عملية التبادل تكللت بوصول 33 من محتجزي الجيش الوطني الليبي، مبينا أن العدد قد يتفاوت بين الجانب والآخر، لكن الهدف هو إطلاق سراح كافة المحتجزين أثناء العمليات الحربية.