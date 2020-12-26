22 نقابة للمحامين تطالب أردوغان بإطلاق سراح دميرتاش

طالب عدد من نقابات المحامين في تركيا، السبت، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإخلاء سبيل القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش.

وتستند نقابات المحامين التركية في دعوتها إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح القيادي الكردي.

وبحسب صحيفة “آرتي غرتشك” التركية المعارضة، فإن 22 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، أصدرت بيانًا مشتركًا طالبت فيه بإخلاء سبيل دميرتاش المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات.

النقابات التي وقعت على البيان، ومنها “المحامين” بكل من العاصمة أنقرة وإسطنبول وأضنة، قالت إنه “وفقًا للمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا دون تحفظ، فإن قرارات المحكمة ملزمة لجميع الدول الأعضاء”.

وشدد البيان على أنه “لا ينبغي أن تنسى تركيا أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان له عواقب تصل إلى الطرد من المجلس”.

وتابع: “بالنظر أيضاً إلى الالتزامات الدولية لتركيا، وفقًا لما يقتضيه دستور البلاد، يجب الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش على الفور”.