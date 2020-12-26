ضمن مبادرة “ترجمان”.. جامعة شقراء تقدم برنامج تدريبي لتعلم أساسيات اللغة الصينية

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وبالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية عن برنامج تدريبي لمدة أسبوع كامل بعنوان “أساسيات تعلم اللغة الصينية”، يقدمه الدكتور طلاب الشراري اعتبارا من يوم الأحد ١٢-٥-١٤٤٢ وحتى الخميس ٢٣-٥ -١٤٤٢هـ ، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي باللغة الصينية وتعلم مبادئها الأساسية.

يأتي البرنامج حرصاً من جامعة شقراء على خدمة المجتمع وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وبإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ، وتقدمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تحت مسمى مبادرة “ترجمان”، والتي انطلقت منذ عدة أسابيع.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية تعلم اللغات الأخرى غير اللغة الأم وتمكين المتدرب من تعلم اللغات الأخرى كاللغة العربية لغير الناطقين بها، واللغة الإنجليزية، اللغة الصينية ، واللغة الفرنسية، بدءًا من تعلم أساسيات اللغة إلى التمكن من اللغة.

كما تهدف إلى إكساب المتدرب مهارات اللغات التي يتطلبها التعليم العالي وسوق العمل ، وتشمل المبادرة عدد من الدورات التدريبية يقدمها أعضاء هيئة التدريس المؤهلين .