2 مليون سجين تركي.. المعارضة التركية تنشر تقرير فاضح لسياسة أردوغان

كشف تقرير فاضح أعدته المعارضة التركية، السبت، انتهاكات أردوغان داخل السجون التركية حيث طالت نحو 2 مليون سجين تركي.

وسلط التقرير الضوء على أن عدد المحكومين والمعتقلين الذين اشتكو من المعاملة المهينة والظروف السيئة داخل السجون خلال التسع أعوام الماضية اقترب من مليوني تركي

واستعرض التقرير الذي أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول، غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، حالة السجون في تركيا خلال الفترة المذكورة، حيث أكد “آثار السياسات القمعية، والانتهاكات الحقوقية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون”.

وبحسب التقرير فإنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألف و131 سجينا بتركيا، بشكوى إلى قضاة التنفيذ، “وهذا يعني أنه كل ساعة يتعرض 20 نزيلا في السجون لسوء معاملة”.

وبيّن أن “عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونا، مثل التدفئة والملبس والتغذية والنظافة والعلاج والتعليم، كان 17 ألف و280 عام 2010، بينما وصل 319 ألف و807 عام 2019.

وتابع التقرير أن “بيانات وزارة العدل التركية توضح أنه في السنوات العشر الماضية، اشتكى ما لا يقل عن 3 آلاف و252 سجينًا كل أسبوع من انتهاكات الحقوق”.

كما أكد أن عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بين عامي 2010 و 2019 وصل إلى نحو 301 ألف 901 شخص، في السجون التي يسود فيها نظام العقوبات، وارتفع عدد السجناء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365 %.