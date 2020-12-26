مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة: ادعاءات قطر جزء من أجندتها لزعزعة الاستقرار وزيادة التوترات #عاجل

قال السفير جمال فارس الرويعي، مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة إن “ادعاءات قطر الباطلة هي جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية”.

وأضاف مندوب البحرين: “تصرفات قطر توضح عدم مصداقيتها وتناقضها وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدّعي قطر الالتزام بها”.

وواصل “الرويعي”: “الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم 9 ديسمبر أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.