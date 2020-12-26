بيروت.. إحباط محاولة تهريب 23 كيلوجراما من الكوكايين في رحلة آتية من البرازيل عبر قطر

أحبطت القوى الأمنية بمطار بيروت، اليوم السبت، محاولة تهريب 23 كيلوجراما من الكوكايين في رحلة آتية من البرازيل عبر قطر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “دائرة المسافرين في جمارك مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، تمكنت هذا الصباح من ضبط كمية كبيرة من الكوكايين”.

وأوضحت أنه عند حوالي الساعة العاشرة صباحا، ولدى وصول الركاب القادمين من العاصمة القطرية الدوحة، جرى الاشتباه في أحدهم، وتبين أنه كان قادما من البرازيل، فتمت متابعته بصورة حثيثة من لحظة وصوله.

وبعد استلامه جميع حقائبه حاول المناورة والدخول بين ركاب رحلة أخرى وصلت لتوها، وعند محاولته نزع اللصائق الموجودة على حقائبه والتي تثبت أنها تخصه ومصدرها الأساسي، جرى اقتياده مباشرة إلى نقطة التفتيش الجمركي لتحري الحقائب.

وبفتحها تبين وجود 23 كيلوجراما من مخدرات الكوكايين.

ولفتت الوكالة إلى أن القوى الأمنية ألقت القبض على الشخص المعني، وتبين أنه لبناني الجنسية.

وتم تسليمه مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيروت، للتحقيق معه من جانب النيابة العامة المختصة.