ملشليات طرابلس تغتال طيار ليبي

أقدمت عناصر من المليشيات المسلحة في طرابلس، السبت، على اغتيال كابتن طيار أحمد المبروك من سكان محلة البراشيش بغريان، جنوب مدينة طرابلس.

وقال مسؤول إعلام قوة عمليات إجدابيا التابعة لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، إنه لم تعرف بعد الأسباب التي دفعت الميليشيات المسلحة إلى قتل المبروك، الذي تخرج في الأكاديمية الجوية، دفعة 33،بحسب تصريحات للعين الاخبارية.

وأشار إلى أن الطيار ابن عميد طيار المبروك أحمد المبروك، الذي توفي في 29 إبريل/نيسان 2019، إثر سقوط طائرته C130 بعد إقلاعها من حقل الشرارة النفطي.