آخر تطورات #كورونا عالميا.. بدء الإغلاق الثالث فى النمسا وحتى 17 يناير المقبل

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، بدأ اليوم تنفيذ قرار الإغلاق العام فى النمسا، والذى أقرته الحكومة مؤخرا ويستمر حتى 17 يناير المقبل، بهدف خفض معدل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار النمساوى سباستيان كورتس – فى تصريحات اليوم السبت- “إن الإغلاق الثالث يهدف إلى تخفيف العبء على القطاع الطبى وتقليل الضغوط على وحدات العناية المركزة”، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد حاليا ما إذا كان هذا الإغلاق هو الأخير من نوعه، وذلك انتظارا لمتابعة تطورات وضع الجائحة.

وشدد على أهمية التطعيم العام الذى سيبدأ فى البلاد اعتبارا من غد الأحد ويستهدف أولا كبار السن من قاطنى بيوت رعاية المسنين، إلى جانب الأطقم الطبية.. متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من اللقاح 500 ألف نسمة بحلول مارس القادم، لافتا إلى تلقى البلاد 10 آلاف جرعة كبداية، يجرى توزيعها على الولايات المختلفة.