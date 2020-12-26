ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك الفاسدة في 5 عمائر بمكة

‏⁧‫صادرت وأتلفت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ وبالتعاون مع الضبط الإداري و الإدارة العامة للنظافة ووزارة التجارة والدفاع المدني 23 طن لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها داخل 5 عمائر سكنية يديرها عمالة مخالفة في النكاسة بمكة المكرمة‬⁩.

وتأتي هذه الجولات من ضمن حملات ⁧‫الأمانة‬⁩ الميدانية الرقابية المتكررة على المواقع المخالفة والغير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها.

وفي السياق، عززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية المجهولةالمصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.