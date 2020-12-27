مصادر: 170 يوماً تبقت على توطين مهنة المحاسبة وعقوبات تطال المنشآت المُخالفة

ذكرت مصادر أن قرار توطين مهنة المحاسبة سيبدأ تطبيقه فعلياً بعد قرابة 170 يوماً، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمنشآت التي لا تتقيد بنسبة التوطين المطلوبة.

وقالت المصادر إنه سيتم توقيع عقوبة مُخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحق المنشآت المُخالفة، إلى جانب توقيع العقوبات النظامية لأي تحايل في حالة ضبط أي عامل بالمنشأة يُمارس مهن المحاسبة بمسمى مهني آخر.

ولفتت المصادر- بحسب عكاظ- إلى أن الوزارة صنفت مهن المحاسبة المُستهدفة بالتوطين إلى 19 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن، وبينها مهن مدير شؤون مالية ومحاسبة، ومدير حسابات وميزانية، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير إدارة الزكاة والضرائب.