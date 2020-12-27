نائب تركي لأردوغان: أنت داعم للإرهاب.. لماذا لم ترسل أولادك إلى الجيش؟

هاجم النائب بحزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، أثناء مشاركته في إحدى جلسات البرلمان التركي، أمس السبت، سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ودعمه للإرهاب.

ووفقاً لموقع “تركيا الآن”، قال أوزكوتش إن “أردوغان شارك في دعم ثورات الربيع العربي، وتورّط في إهدار دماء 3 ملايين و750 ألف مسلم، بسبب تلك الثورات التي اندلعت وأججت الفتن بين كافة الأطراف بالوطن العربي”.

واتهم النائب المعارض أردوغان بدعم الإرهاب، مشيراً إلى تحمله مسئولية “شهداء تركيا من العسكريين والمدنيين والأطفال”، مؤكداً أنه سمح بمرور الإرهابيين إلى تركيا، عبر معبر خابور الذي يقع على الحدود التركية العراقية.

وقال “أردت طرح سؤال على رجب طيب أردوغان، فيمَ كنتَ تفكر عندما مر الإرهابيون عبر معبر خابور واستشهد أطفالنا؟”.

وأضاف “بينما كانت الأمة تعيش في الفقر، كنتَ تنعم أنت في القصر.. أطلقت على الجنود القتلى في هذا البلد اسم “الهامة – الرأس” فلماذا لم ترسل أولادك إلى الجيش؟”، وتابع أنجين: “يشهد الله أن أردوغان ورّط جنودنا في الحرب”.