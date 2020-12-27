مقتل وإصابة 14 شخصا فى حادث طعن شمال شرقى الصين

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في هجوم بسكين وقع بمدينة “كاييوان” في مقاطعة “لياونينغ” شمال شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم، الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، فيما تم نقل المصابين، بينهم ضابط شرطة شارك في عملية القبض على المشتبه فيه، إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن تقارير إعلامية أمريكية، أن ثلاثة قُتلوا وأصيب مثلهم في إطلاق نار أمساء أمس السبت بصالة بولينج في روكفورد بولاية إيلينوي الأمريكية.

ذكرت شرطة ولاية إيلينوي الأمريكية أنها ألقت القبض على مشتبه به ليل السبت بعد ورود تقارير إعلامية عن مقتل ثلاثة وإصابة مثلهم في إطلاق نار بصالة بولينج في مدينة روكفورد بالولاية.

وقالت شرطة روكفورد على تويتر “إطلاق نار قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت. تجنبوا المنطقة”. وتابعت: “مشتبه به قيد الاحتجاز. التحقيق جار”.