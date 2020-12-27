تؤهل أماكن”النعوش الطائرة”.. تركيا تتجه لحرب شاملة في ليبيا

كشفت مصادر ليبية، أن وزير الدفاع التركي سيتفقد الكلية العسكرية في طرابلس، إضافة إلى لقاء الضباط الأتراك العاملين هناك، إضافة إلى الوقوف على التجهيزات في قاعدة الوطية غربي البلاد.

وأكدت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية”، أن زيارة “الوطية” ستكشف عن عمليات إعادة تأهيل الهناجر بما يمكنها من استقبال الطائرات المقاتلة من طراز “إف -4” والتي تعرف بـ”النعوش الطائرة”، إذ تخطط أنقرة لتعزيز وجودها جويا، بعدما اكتفت طوال الشهور الماضية بإرسال الطائرات المسيرة من نوع “بيرقدار”، التي استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي.

وتكشف إحصاءات موقع “غلوبال فاير” امتلاك تركيا أسطول كبير من مقاتلات “إف 16” متعددة المهام، بما يقدر بنحو 210 طائرة، لكنها لن تتمكن من الدفع بأي منها إلى ليبيا في ظل موقفها المتأزم شرقي البحر المتوسط، وحاجتها إليها ضمن أراضيها، حيث تدور يوميا اعتراضات متبادلة بين الطائرات التركية ونظيرتها اليونانية.

ومع فشلها في الحصول على طائرات “إف 35” الأميركية، أبقت أنقرة على طائراتها المتقادمة “إف 4″، حيث تمتلك عددا كبيرا منها، والتي ستلجأ إليها في ليبيا، خصوصا 52 طائرة بينها، جرى تطويرها إلى معيار “فانتوم 2000” عبر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية “آي إيه آي”، التي دمجت بها أنظمة إلكترونيات الطيران الجديدة، ورادار “إيلتا” وأنظمة حرب إلكترونية نشطة، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران إسرائيلية أخرى، حسب ما جاء في موقع “فلايت غلوبال”، المتخصص في الشؤون العسكرية.

اليونان كانت على علم بالمخططات التركية لتعزيز وجودها في ليبيا، وهو ما تناقلته وسائل إعلامها على لسان وزير خارجيتها، نيكوس دندياس، الذي أكد سعي أثينا إلى إحباط مخطط تركيا الرامي إلى إقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية.

وقال دندياس، إن بلاده “تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا”، مضيفا أنه “يجب ضمان أن تكون الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من الميليشيات والمرتزقة”، في إشارة إلى المجموعات الإرهابية التي تدعمها أنقرة في طرابلس ومحيطها.