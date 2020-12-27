عاجل… متحدث “الصحة”: لقاح “كورونا” سيصل إلى جميع المناطق قريباً.. وهذا ما يخص اللقاح الروسي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن وصول لقاح “كورونا” إلى جميع مناطق المملكة قريباً.

وقال العبدالعالي، إن الخطة موضوعة وتشمل كل المناطق وينتقل اللقاح من مدينة إلى أخرى، وسيصل إلى كل المناطق خلال الفترات القريبة المقبلة.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع عدد المُتقدمين للحصول على لقاح “كورونا” ثلاثة أضعاف المعدل اليومي يعكس حجم ثقة المجتمع بالقيادة.

وحول مدى إمكانية الاستفادة من اللقاح الروسي، نوه إلى أن اللقاحات التي جرى تصنيعها مؤخراً في الشركات المطورة وبعض الدول تتم مراجعة وتقييم بعضها من قبل اللجان العلمية في المملكة لاعتماد المناسب منها.