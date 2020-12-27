أميركا.. مقتل 3 أشخاص بهجومٍ مسلّح في ولاية إلينوي

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، ليل السبت – الأحد، بهجوم مسلّح في ولاية إلينوي في الوسط الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

وحسب وكالة “فرانس برس” فإنّ هجوماً بإطلاق رصاص داخل صالة لـ رياضة البولينغ في مدينة روكفورد بولاية إلينوي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين، وسط مناشدة شرطة المدينة للسكّان بعدم الاقتراب مِن الصالة.

وقال قائد شرطة مدينة روكفورد “دان أوشي” للصحافيين في مكان الحادث إنّ “التحقيق مستمرّ. لدينا ثلاثة قتلى”، مشيراً إلى أنّ 3 أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونُقلوا إلى مستشفى في المدينة، التي تبعد 130 كيلومتراً عن مدينة شيكاغو في الولاية ذاتها.

وأضاف “ألقينا القبض على مشتبه به، هذا تقريباً كلّ ما لدينا في الوقت الحالي”، مِن دون أن يوضّح الدافع وراء إطلاق النار.