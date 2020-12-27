بسبب البروتوكولات الوقائية.. إغلاق منشأة رياضية نسائية في نطاق بلدية العزيزية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية وذلك في نطاق بلدية العزيزية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية، العنود بنت منسي البقمي، أن الفِرَق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لعدة مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية للوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا و مخالفة البروتوكولات الوقائية، و وجود آثار قوارض، وتدني في مستوى النظافة ، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت “البقمي” على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من إلتزامها بتطبيق كافة الإشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين و المقيمين

وأكَّدت “العنود” على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.