بنك التنمية الاجتماعية يفتتح فرعًا جديدًا لـ “يمام كافيه” لتمكين الأسر المنتجة بمقر جوازات القصيم

دشن بنك التنمية الاجتماعية فرع “يمام كافيه” في مقر جوازات القصيم، اليوم الأربعاء ٨-٥-١٤٤٢هـ، الموافق ٢٣-١٢-٢٠٢٠م، وذلك برعاية سعادة النائب للتمويل الاجتماعي، الأستاذ سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وسعادة اللواء عبدالرحمن الشبرمي مدير عام جوزات عام منطقة القصيم.

ويعمل البنك من خلال إطلاق مبادرة “يمام كافيه” على تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المخدومة ضمن أعماله، وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية لتقديم كل ما يساهم في تمكين تلك الأسر وخلق فرص العمل المناسبة لها لبناء وتطوير مهاراتهم.

بالإضافة إلى توفير منتجات ذات جودة وبأسعار منافسة لمنسوبي الجهات وفق أفضل الممارسات المعتمدة تجارياً، لتحقيق عوائد مالية مستدامة وزيادة مبيعاتهم وتطوير منتجاتهم.

ويقوم البنك بمساعدة هذه الأسر في تسويق منتجاتهم وإنفاذها لمراكز البيع، عبر مساحة عمل مجهزة لإعداد وبيع المنتجات الغذائية ، وقد قام البنك بافتتاح 15 منفذاً للأسر ، ويستهدف لافتتاح 46 منفذاً في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة القادمة .