للنصف.. إيران تخفض الغاز المصدر إلى العراق

قرَّرت إيران، اليوم الأحد، تخفيض تصدير وقود الغاز إلى العراق بمقدار النصف.

وعزت السلطات الإيرانية قرارها بشأن تقليل تصدير الغاز إلى العراق، إلى عدم سداد بغداد للديون المستحقة لإيران. وفق «العربية».

وكانت قمية الغاز التي تصدرها إيران بشكل شهري إلى العراق تعادل 200 مليون دولار حتى وصل ميزان الديون إلى نحو ملياري دولار نهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من إمهال الولايات المتحدة، العراق حتى مارس 2020 لإيجاد بدائل عن الغاز الإيراني لإمداد محطات الطاقة الكهربائية، التي تعاني من إهمال حكومي منذ عقود، وسط مطالب شعبية بحتمية حسم الأزمة.