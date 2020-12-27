وزير الموارد البشرية يناقش تسليم أجندة رئاسة مجموعة العشرين إلى إيطاليا

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا نونزيا كتالفو، وسط حضور وكيل الوزارة لشؤون العمل ورئيس مجموعة عمل التوظيف، أحمد الزهراني.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير ناقش تسليم أجندة أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين إلى إيطاليا.

وأكد الراجحي، خلال الاجتماع، عن استعداد السعودية الكامل في تقديم الدعم المطلوب لإيطاليا؛ لضمان انتقال سلس يضمن نجاح رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين لعام 2021م.

ومن جهتها، أشادت الوزيرة الإيطالية بتعاون وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي في هذا الصدد، مشيدة بجهود المملكة خلال رئاستها للمجموعة في ظل ظروف انتشار جائحة فيروس “كوفيد-19”.

واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة العشرين عملها لحماية العاملين من آثار الجائحة، والتعاون لاعتماد استراتيجية مشتركة لخلق وظائف جديدة، والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، وتعزيز الحماية الاجتماعية للجميع، ووضع الإنسان في قلب أنماط العمل الجديدة.