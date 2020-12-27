وزارة الحرس الوطني تعلن عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن شغل بعض الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة، على أن يبدأ التقديم 12/ 5/ 1442 وينتهي 16/ 5/ 1442.

وحددت الوزارة، عددا من الشروط تمثلت في يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 40 عاما، اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخله بالشرف والأمانة، أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية، يجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.