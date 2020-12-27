آخر تطورات #كورونا عالميا.. البرتغال تعلن اكتشاف السلالة الجديدة في جزيرة ماديرا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت هيئة الحماية المدنية البرتغالية، اليوم الأحد، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في جزيرة ماديرا.

وقالت الهيئة في بيان إن السلالة الجديدة “تم اكتشافها لدى مسافرين وصلوا إلى ماديرا قادمين من المملكة المتحدة”، لكنها لم تحدد عدد المصابين بها.

يذكر أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار دفعت العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.