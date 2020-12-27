تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للهلال السوداني

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، موافقته عن تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكراً لكم”.

وأعلن نادي الهلال السوداني، منح الرئاسة الشرفية إلى آل الشيخ، وذلك تقديرا لدعمه ولاستكمال مسيرة النادي من أجل مواصلة تحقيق النجاحات المحلية، والفوز بأول بطولة قارية.

وأرسل الهلال خطابا لـ آل الشيخ جاء فيه “قررنا منحكم الرئاسة الفخرية لنادي الهلال، ونثق في أنكم ستشكلون إضافة كبرى لنادينا، وستعززون وشائج الأخاء والتعاون بيننا في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، دفعا لمسيرة ونهضة وتطوير هذا النادي العملاق”.