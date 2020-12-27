أمريكا: تحديد شخص “محل اهتمام” على صلة بتفجير #ناشفيل

أعلنت cnn الأمريكية،اليوم، أن الشرطة الأمريكية حددت شخصاً “محل اهتمام” على صلة بتفجير ناشفيل

و انفجرت شاحنة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية في صبيحة عيد الميلاد، في حادث وصفته الشرطة بأنه “متعمد”.

وأُصيب ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، بحسب مسؤولين. وقطع الانفجار الاتصالات في أنحاء الولاية.

وقبل الانفجار، توجه ضباط إلى الموقع بعد ورود تقارير عن إطلاق نار في حدود الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وحينها كانت رسائل صوتية تصدر عن الشاحنة، تحذر من أنها ستنفجر. وبعد فترة وجيزة، انفجرت بالفعل.