المملكة تدعم حزمة مشاريع تنموية عملاقة بتكلفة 500 مليون ريال في اليمن .. #عاجل

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني،اليوم، عن توقيع حزمة من المشاريع الضخمة بين الحكومة اليمنية و البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدة محافظات يمنية.

و قال الإرياني: “توقيع عقود ثلاثة من اضخم المشاريع التنموية بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظات “عدن، المهرة، مأرب” تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل بتكلفة 500 مليون ريال سعودي، أحد بشائر الخير بعد اتفاق الرياض وتدشين لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة

و أكد أن حزمة المشاريع التنموية تشمل مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، ومشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي

وثمن الإرياني جهود المملكة في إعمار اليمن قائلا: “نثمن الدعم المتواصل من اهلنا واشقائنا في المملكة العربية السعودية والذي يأتي امتدادا للدور التاريخي والريادي للمملكة قيادة وحكومة وشعبا في تعزيز أمن واستقرار اليمن والدفع بعجلة التنمية،وتجسيدا للعلاقة الاستثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين وروابط الدم والاخوة والمصير المشترك