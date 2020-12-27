4 خدمات تقدمها «البيئة» عبر مركز «آمر»

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»؛ وذلك للارتباط بمركز تفاعل المواطنين «آمر»، لدعم خدمات الوزارة التيتقدمها للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن القائمة التي تضمنتها الاتفاقية 4 خدمات هي: خدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر، وخدمة طلب إصدار رخصة حفر بئر للمقاولين، وخدمة طلب تصدير أسمدة ومخصبات زراعية، بالإضافة إلى خدمة طلب إذن استيراد طيور حية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الاتفاقية رفع جودة الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، وتتماشى مع متطلباتهم، وتوفير قناة تواصل موحدة معالجمهور .

وأشار برنامج «يسر» إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البرنامج لتطبيق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030 عبر توسيع نطاق الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى رضا المستفيدين ، مؤكدا أن مركز «آمر» يعمل على تيسير وتسهيل عمليات تقديم الدعم والبحث والتواصل الالكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسة المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

يذكر أن مركز «آمر» يعمل على دعم الجهات الحكومية وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عال من الجودة، حيث يبلغ عدد الخدمات التي يدعمها أكثر من 300 خدمة تقدمها أكثر من 40 جهة حكومية مرتبطة بالمركز، وذلك عبر ثلاثة مقرات في كل من الرياض وجدة والدمام، يعمل فيها نحو 350 مأمورا، ويشكل العنصر النسائي منهم 70%.

1 – طلب تصدير أسمدة ومخصبات زراعية.

2- طلب إذن استيراد طيور حية.

3 – طلب إصدار رخصة حفر بئر.

4 -طلب إصدار رخصة حفر بئر للمقاولين.