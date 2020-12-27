القبض على 3 أشخاص حولوا أموالا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بالرياض

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1,314,991) ريالاً ، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.