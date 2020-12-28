هطول أمطار رعدية بمكة والمدينة والقصيم والشرقية #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا الى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعديه على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربيه الى شمالية شرقيه بسرعه14-38كم/ساعه على الجزء الشمالي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه الى جنوبيه شرقيه بسرعة 14-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.