إيران: ضرب سجين سياسي حتى الموت في سجن إيفين

تعرض “أفشين شهسواري”، وهو سجين سياسي مؤيد لمجاهدي خلق، للضرب حتى الموت في سجن إيفين الايراني.

بدأت القضية عندما احتج أفشين شهسواري في عنبر الحجر الصحي 4 بسجن إيفين على إهانة ومضايقة حراس السجن لاثنين من السجناء العاديين.

بعد ذلك، هاجمه أكثر من 10 حراس وأفراد الحرس الخاص، واقتادوه إلى باحة السجن وألقوا به على الثلوج، واستمروا في تعذيبه بضربات البسطال، حتى تمزق وجهه من حاجبيه، وبدأ أنفه ينزف وتعرض لخلع الكتف وجسده كله مصاب بكدمات.

وبحسب أحد الشهود، حتى عندما كان فاقدًا للوعي، لم يتوقف الوحوش عن ضربه. في النهاية تركوه في حاله في السجن وغادروا المكان.

أفشين شهسواري، 38 عامًا، مسجون منذ مارس 2018، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف.

ودعت المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان والمقررين المعنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء التعذيب والإعدامات في إيران وتؤكد مرة أخرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإيرانية واللقاء بالسجناء وخاصة السجناء السياسيين.