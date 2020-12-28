نصرالله يكشف دور الإرهابي سليماني في تهريب صواريخ كورفيت لحماس

كشف الأمين العام لـ “حزب الله” الإرهابي حسن نصر الله، دور القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن قبل نحو عام في العراق، في إيصال صواريخ “كورنيت” إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نصر الله، أمس الأحد وفق وكالة سبوتنيك الروسية إن سليماني كان وراء وصول صورايخ كورنيت إلى قطاع غزة، لكل من حماس والجهاد.

وكورنيت، صاروخ موجه مضاد للدبابات، ودخل الخدمة في الجيش الروسي في 1998.

وفي ديسمبر 2010 أطلقت حركة حماس صاروخ كورنيت على دبابة إسرائيلية من نوع “مركافا 3” كانت تشارك في دورية في محيط غزة.

وأكد نصرالله التنسيق مع حركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أكثر من مرة خلال زيارته الأخيرة للبنان.