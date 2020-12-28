حصاد 2020: الرياضة السعودية تجتاز أزمة كورونا بنجاح

لم تستطع أزمة كورونا في إيقاف الحياة الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، مع الظلال القاتمة التي ألقت بها أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد على عالم الرياضة في مختلف أنحاء العالم.

حيث طوت الرياضة السعودية عاماً حافلاً بالأحداث الرياضية، واجتازت هذه الأزمة بشكل جيد وقوي، من خلال استكمال فعاليات الدوري السعودي لكرة القدم، واستضافة العديد من البطولات في مختلف الرياضات.

وتمكن المسؤولون عن الرياضة بالمملكة، من تحديد أهدافهم ورتبوا أوراقهم في زمن قياسي لمواصلة العمل، واستئناف الأنشطة في أقرب فرصة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة من أجل التصدي لتفشي الجائحة.

وكان فوز العاصمة السعودية الرياض بحق استضافة دورة الألعاب الأسيوية المقررة عام 2034 في وقت سابق من الشهر الحالي، تتويجاً لنجاحات الرياضة السعودية خلال 2020، واجتيازها أزمة كورونا خلال الشهور الماضية.

وواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم سلسلة مساراته المبرمجة بكل نجاح، منذ أن قررت وزارة الرياضة إيقاف النشاط الرياضي في المملكة بدء من 14 مارس (آذار) الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس.

وكان ذلك قبل انتهاء فعاليات الموسم الماضي من الدوري السعودي بثماني جولات كاملة.

وثارت الشكوك حول إمكانية استئناف فعاليات المسابقة، وطفت على السطح سيناريوهات التتويج دون استئناف ما تبقى من فعاليات الموسم، حيث كان الهلال متصدراً لجدول المسابقة برصيد 51 نقطة بعد 22 مرحلة من المسابقة، مقابل 45 نقطة لمنافسه التقليدي العنيد النصر الذي كان في المركز الثاني.

ولكن القرار جاء بعودة الحياة لمنافسات الدوري في أغسطس (آب) الماضي، لتجتاز كرة القدم السعودية واحداً من المنعطفات الصعبة في تاريخها.

وتوج الهلال بلقب الدوري، فيما شهدت بداية هذا العام ذكرى جميلة للنصر، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح.