تراجع الدولار وارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بالمملكة عند 200.17 ريال

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً لجميع الأعيرة في السوق السعودي.

وسجل الذهب عيار 24 في السعودية 228.76 ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200.17 ريال، وشملت الارتفاعات أسعار الذهب عيار 18 ليسجل 171.57 ريال.

كما ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، عالميا وسط تراجع الدولار .

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6% ما يعادل 11 دولارًا مسجلة 1894.2 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% ما يعادل 5.65 دولار ليصل عند 1889.11 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 3% مسجلة 26.69 دولار للأوقية، فيما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 1.3% ما يعادل 13.11 دولار عند 1039.23 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.3% لتصل عند 2375.18 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنحو 0.2% مسجلًا 90.09 نقطة.