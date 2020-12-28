“البيتكوين” تواصل ارتفاعها أعلى مستوى 27 ألف دولار

واصلت “البيتكوين” ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين ولكن دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجلته أمس الأحد بعدما تخطت 28 ألف دولار، محققة ارتفاعًا بنحو 279% خلال العام الجاري.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية أمس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وسجلت 28.37 ألف دولار، متجهة لتسجيل أطول سلسلة من المكاسب الشهرية منذ أكثر من عام.

وفيما تراجعت “الريبل” بأكثر من 30% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تحقيق لجنة الأوراق المالية الأمريكية مع شركة “ريبل لابس” واتهامها بتضليل المستثمرين.

وارتفعت “البيتكوين” بنحو 2.9% مسجلة 27.079 ألف دولار، وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وارتفعت “الإيثيروم” بنسبة 7.9% لتصل عند 729.97 دولار، فيما تراجعت “الريبل” 0.3% مسجلة 28 سنتًا