“الصحة”: بدء التطعيم ضد فيروس كورونا بالمنطقة الشرقية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المنطقة الشرقية.

وأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن تدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية بمركز معارض الظهران الدولي قبل قليل، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا “فايزر- بيونتك”.

وأوضحت صحة الشرقية، بأن هو أول من أخذ لقاح كورونا في المنطقة كان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأشارت مديرية الصحة بالمنطقة، إلى أن الرجل الثاني الذي حصل لقاح كورونا بالشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وواصلت صحة المنطقة منح اللقاح بإعطاء أول لقاح كورونا لموطن من كبار السن.