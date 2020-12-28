أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم الاثنين، أن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وبحسب بيان الأمانة العامة، فإن الدعوة تتعلق بالمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير/كانون ثاني 2021.

وقد استقبل أمير دولة الكويت الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح مبارك الحجرف في قصر السيف، حيث اطلع أمير البلاد على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة قال الحجرف: “يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.”