وزير الحج والعمرة: نرحب بضيوف الرحمن من بريطانيا وكل دول العالم

رحب وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، باستقبال المملكة لضيوف الرحمن من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الحج والعمرة- عبر حسابه على تويتر-: «تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من المملكة المتحدة، ومن جميع أنحاء العالم، وتجنيد كل الامكانيات والطاقات ووضع الخطط الدقيقة والاحترازية ليتمكنوا من أداء المناسك بأمن وصحة وسلامة بإذن الله».

جاء ذلك؛ تعليقًا على صورة للحرم المكي نشرها القنصل العام البريطاني، سيف أشر، عبر حسابه على تويتر، وقال معلقًا عليها «في هذه السنة الاستثنائية، أعتقد أن هذه الصورة تمثل بشكل مثالي قوة الإيمان والتغلب على الشدائد، أتطلع إلى الترحيب بوصول الحجاج البريطانيين إلى المملكة في المستقبل بإذن الله».